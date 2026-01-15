Edu Galán, tajante sobre el "colaboracionismo de libro" de Vox con Trump: "En un país serio serían juzgados por alta traición"

Edu Galán hace una rotunda reflexión tras las palabras de Gabriel Rufián contra Donald Trump y la actitud de "lamebotas" de PP y Vox. En este vídeo, el escritor considera que el portavoz de ERC "se queda corto" con el apelativo a Vox.

Hoy en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián iba un paso más allá y arremetía contra Donald Trump, al que definía como "defraudador, pedófilo y violador", así como la actitud, según él, "de lamebotas" de PP y Vox.

Precisamente hoy, Vox votaba en contra de una declaración de apoyo a Groenlandia en el Parlamento Europeo ante las amenazas de Trump.

Edu Galán considera en el vídeo sobre estas líneas que el apelativo de Rufián sobre Vox "se queda corto", pues para él en la formación de extrema derecha "son colaboracionistas de libro".

"En un país serio, serían juzgados por alta traición", afirma rotundo el escritor, que sostiene que "a Vox no hay que entenderlo como un partido político, sino como un modelo de negocio, y a las empresas la idea de patriotismo les da exactamente igual".

"Están en el terreno político para hacer dinero y para que el señor Abascal haga dinero sea como sea", sentencia.

