Miércoles 13 de enero
COAC 2026 | ¿Quién actúa hoy? Orden de actuación de la 4.ª sesión de la fase preliminar del Carnaval de Cádiz
Cada día, una serie de chirigotas, comparsas y coros (y algún día, cuartetos) actúan en el Gran Teatro Falla de Cádiz en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), toda una institución del Carnaval gaditano.
COAC 2026 | Los robins vuelven al Carnaval de Cádiz con el mismo grupo de hace 7 años
Con letras de Rober Fabio Gómez Durán y música de él, Pepe Juan Pastrana Fernández y Daniel Albaiceta Viñas, Los robins regresan al COAC, en el que dejaron de participar hace ya siete años (con Los yayoflauta). Lo hacen con el mismo grupo de entonces, con un Rober Gómez que ha pasado por otras agrupaciones y que cuenta con más de 15 años de experiencia en el Carnaval de Cádiz. Los robins actúan en tercer lugar en esta cuarta sesión de la fase preliminar del COAC:
- La ciudad perfecta
- Las taradas
- Los robins
Después de La ciudad perfecta, el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge en su escenario a la comparsa sevillana de Javier Vargas, que en 2026 llega como Las taradas, "un bonito grupo humano", en palabras del responsable de sus letras y música, Javier Vargas García. "Qué complicao' es esto del Carnaval pero qué bonito a la vez", decía el autor de la comparsa, que este miércoles actúa en segundo lugar en la que será la cuarta sesión de la fase preliminar del COAC.
No es la primera vez de Vargas en el COAC, que hace años participó con las chirigotas Una despedida loca perdida (2008), Los contra-altos (2009) y Los que mueren por el día 10 (2010), todas ellas de San José de la Rinconada, donde reside.
COAC 2026 | La ciudad perfecta, el coro que abre la sesión de hoy, 14 de enero
Desde Chiclana de la Frontera llegan Jesús Rivera Romero y David Vargas Huerta con La ciudad perfecta, uno de los coros con mejor trayectoria en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, que ha sido habitual en la segunda fase del concurso (cuartos de final). Al frente de las letras de La ciudad perfecta continúa, por segundo año en esta modalidad, Álvaro García, habitual en el pasado en el campo de las chirigotas.