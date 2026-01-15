Los métodos de reclutamiento a las empleadas domésticas de Julio Iglesias: "Conseguí dos chicas, pero necesito más"

Los detalles Según ha publicado 'elDiario.es', los anuncios se realizaban a través de cuentas de Instagram que quedaban abandonadas poco después con nombres tan escuetos como "trabajo RD (República Dominacana)" o "empleo RD".

Julio Iglesias enfrenta acusaciones de presuntas agresiones y abusos sexuales tras una investigación de 'eldiario.es' y 'Univisión Noticias'. Según los medios, las ofertas de empleo se publicaban en Instagram con nombres como "trabajo RD". Una exempleada relató cómo se solicitaban fotos de cuerpo completo y se priorizaba la apariencia física sobre la experiencia laboral. Iglesias supuestamente prefería mujeres morenas y afrodescendientes, y elegía a las candidatas basándose en fotos. Las extrabajadoras destacan la informalidad del proceso de selección y cómo se desestimaba a quienes no cumplían con los estándares físicos del cantante.

Julio Iglesias está en el punto de mira después de que unas extrabajadoras suyas hayan denunciado unas presuntas agresiones y abusos sexuales por parte del cantante tras una investigación conjunta de 'eldiario.es' y 'Univisión Noticias'. Y, en esa investigación, ambos medios han explicado cómo se podían postular las interesadas a las ofertas de empleo que se ofrecían.

Tal y como han relatado ambos medios, las ofertas se realizaban a través de cuentas de Instagram, con nombres escuetos como "trabajo RD" o "empleo RD", y que poco después se abandonaban. Así tuvo conocimiento del trabajo una exempleada que ha hablado con 'elDiario.es', con un texto que decía "Villa en Punta Cana busca empleada doméstica" y donde dejaban los "requisitos" para postularse: "25 a 35 años, el trabajo es con dormida, beneficios 25mil pesos".

Una manera muy informal de publicar las ofertas que también se suma la informalidad con la que se solicitaba a las dichas cuentas ofrecer el puesto: "Buenas tardes, conseguí dos chicas pero necesito más, por gentileza podrían publicar esta vacante". Además, como relata una extrabajadora, la experiencia en el puesto no era un requisito: "Eran chicas que él sabía que tenían necesidades y que no tenían estudios, en su mayoría".

"Siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes; Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas", ha apostillado.

Mientras tanto, a aquellas que encontraban la oferta por Instagram, rápidamente se les solicitaba una foto de cuerpo completo. "Le envié mi currículum y ella me dijo que le enviara una foto completa de mí. Yo se la envié y al día siguiente ella me dijo que sí, que yo calificaba para el trabajo y que tenía que entrar el lunes", ha comentado otra extrabajadora de Julio Iglesias a 'elDiario.es' recalcando que no tenía casi experiencia en el puesto solicitado.

"Me di cuenta de que a él le agrada que las personas que estén a su alrededor estén en buen estado físico. Incluso llegué a escucharlo decir que había unas chicas que entraron a trabajar a su villa que se pusieron gordas, y él las mandó botar", añade. De hecho, la extrabajadora relata que vio como la encargada de la casa "le enseñaba la foto al señor y él elegía quién sí y quién no": "Me di cuenta de que ese era el proceso porque lo hicieron con todas las chicas".

Otra exempleada asegura que vio parte del 'proceso de selección' por parte de Julio Iglesias: "Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía 'esta me gusta'. Me llamó la atención porque las chicas mandaban fotos con escotes y cosas así, sugestivas".

