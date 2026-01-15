Rufián llama "defraudador, pedófilo y violador" a Trump y califica de "cuadrilla de lamebotas" al PP y a Vox

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC ha comparado al presidente de EEUU con "un bully que va por el pasillo de un instituto dando collejas". "Y así gana elecciones", ha expresado.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, criticó duramente a Donald Trump, calificándolo de "defraudador, pedófilo y violador" durante su discurso en la Cámara Baja. Rufián comparó a Trump con un "bully" que actúa impunemente y señaló que tanto el PP como Vox son como "lamebotas" que lo aplauden. Además, mencionó las intervenciones militares de Trump en Venezuela y su interés en países como Cuba, Colombia, Irán y Groenlandia. Tras sus declaraciones sobre Groenlandia, varios países de la UE han considerado enviar tropas a la isla en una operación de la OTAN.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha cargado contra Donald Trump en su discurso en la Cámara Baja. En sus palabras, ha tildado al presidente de EEUU de "defraudador, pedófilo y violador".

Así se ha expresado Rufián en su discurso: "Un defraudador, un pedófilo y un violador llamado Donald Trump se pasea por el mundo como un 'bully' por el pasillo de un instituto dando collejas sin ningún problema. Y así gana elecciones".

Además, ha puesto en el foco tanto al PP como a Vox: "Todo bully está rodeado de una cuadrilla de lamebotas que le aplauden como focas".

"En cada país se llaman de una manera. Aquí son PP y Vox", ha expuesto el portavoz de la formación catalana en su discurso en el Congreso de los Diputados.

Después de intervenir militarmente Venezuela y de capturar a Maduro, al que trasladó a EEUU para ser juzgado por narcoterrorismo, el presidente republicano ha puesto su mirada en Cuba, en Colombia, en Irán y, sobre todo, en Groenlandia.

En una isla dependiente de Dinamarca, país de la UE y de la OTAN, y ha afirmado que van a hacer "algo" en dicho territorio ya sea "por las buenas o por las malas".

Tras sus palabras, y después de que se justificase afirmando que si no son ellos serán China o Rusia los que se apoderen de la isla, varios países de la UE han abierto la puerta al envío de tropas a Groenlandia en el marco de una operación de la OTAN.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.