Regresa a la Tierra la misión Crew-11 de la NASA para trasladar a un astronauta enfermo

Fotografía del 3 de julio de 2025 cedida donde aparece la tripulación de la misión de la Crew-11

Poco después de las 5:20 de la madrugada de este miércoles, hora de la costa Este, la NASA y SpaceX separaron la nave Dragon, en la que viaja la misión Crew-11, del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional para comenzar el regreso a la Tierra.

Tal como informa la NASA, fue el 8 de enero cuando la NASA anunció su decisión de traer de vuelta a la Tierra antes de lo previsto a los integrantes de la misión SpaceX Crew 11 de la agencia desde la estación espacial, "mientras los equipos técnicos siguen de cerca un problema médico que afecta a un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital. Debido a la confidencialidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el miembro de la tripulación, quien se encuentra estable".

Los cuatro astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, han permanecido 167 días en el espacio. "Finalmente ha llegado el día de nuestro regreso a la Tierra", ha escrito Yui en las redes sociales.

Se trata, así, de la primera vez que una misión de la EEI regresa prematuramente, "pocas semanas" antes, según la NASA, por la enfermedad de uno de sus miembros. Esta decisión marca un hecho sin precedentes en la historia de la EEI, habitada de manera permanente desde 2000. En el momento del desacople, siete personas se encontraban a bordo del complejo orbital, cuatro de ellas pertenecientes a la Crew-11.

La semana pasada la NASA anunció que uno de los tripulantes presentó un problema médico que, aunque se ha mantenido "estable", motivó la cancelación de la primera caminata espacial prevista para el jueves pasado, y el regreso anticipado de toda la Crew-11 como medida preventiva.

Los desafíos médicos de la gravedad

Los astronautas en la EEI enfrentan desafíos médicos derivados de la exposición prolongada a la microgravedad, que provoca pérdida de masa ósea y muscular, debilitamiento del sistema cardiovascular y redistribución de los líquidos corporales hacia la cabeza, lo que puede afectar la visión y la presión intracraneal. Además, la ausencia de gravedad también altera el equilibrio, el sueño y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Según la NASA, la estación cuenta con equipos médicos avanzados, pero muchos diagnósticos complejos deben realizarse en tierra, por lo que la prevención, el monitoreo constante y los programas de ejercicio físico diario son esenciales para mantener la salud de los tripulantes durante misiones de meses de duración.

Tras la partida de la Crew-11, permanecen tres tripulantes a bordo de la EEI, que quedaron bajo el mando del cosmonauta Serguéi Kud-Sverchkov, quien asumió el lunes como nuevo comandante de la estación: "Una parte de nosotros se está preparando para abandonar esta hermosa estación espacial, y otra parte se está preparando para asumir el mando completo y estar lista para la llegada de otra tripulación de la cápsula Dragon", afirmó el pasado lunes desde la EEI, al ceder el mando al ruso mediante una llave metálica simbólica.

Antes de la existencia de la EEI, en 1985, una misión soviética tuvo que ser cancelada tras la grave enfermedad de su comandante, Vladimir Vasyutin, quien sufrió una prostatitis aguda en el espacio, lo que obligó a adelantar el regreso de la tripulación en aproximadamente dos meses