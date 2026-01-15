Los países del Golfo habrían convencido a Trump de no bombardear Irán y darle una nueva oportunidad a Jamenei

Los detalles Arabia Saudí, Qatar y Omán habrían reclamado en las últimas horas a Trump que abortase la idea de un posible ataque en Teherán y recuperase la vía diplomática con el régimen de los Ayatolás tras el estallido de las protestas.

Arabia Saudí, Qatar y Omán han liderado los esfuerzos para convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que no ataque Irán, por temor a "graves repercusiones en la región", según ha adelantado la agencia 'France Press' citando a un alto funcionario del Gobierno saudí.

Esta coalición de países árabes ha "liderado un largo y frenético esfuerzo diplomático de última hora para convencer al presidente Trump de que diera a Irán la oportunidad de demostrar sus buenas intenciones", ha asegurado el funcionario, que mantiene su identidad en el anonimato.

Además, ha adelantado que "las comunicaciones siguen en curso para consolidar la confianza ganada y el buen espíritu actual", por lo que sostiene que la Administración Trump vería con buenos ojos una solución diplomática a las tensiones provocadas por las protestas masivas contra el régimen de los Ayatolás, que según diversas informaciones ya se habrían cobrado la vida de más de 3.000 manifestantes.

"Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", ha señalado el presidente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "averiguarán" si estas informaciones son ciertas. El magnate republicano ha señalado además que estarían "muy molestos" si esto resultara no ser verdad. La ONG kurdo-iraní Hengaw informó esta misma semana de que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba este mismo miércoles a su ejecución.

