Activan la alarma general en el aeropuerto de El Prat por una "amenaza" en un avión comercial procedente de Turquía

Los detalles Fuentes de la Guardia Civil aseguran a laSexta que el avión se encuentra en una zona de seguridad y está siendo revisado por los agentes.

Un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul ha aterrizado de emergencia en Barcelona-El Prat por una "amenaza" a bordo. Según ha informado 'Catalunya radio', se debería a una amenaza de bomba que se ha producido en el interior de la aeronave.

Fuentes de la Guardia Civil aseguran a laSexta que este avión ha sido llevado a una zona de seguridad y está siendo registrado en este momento por los agentes. En consecuencia, el aeródromo de la ciudad condal está funcionando con normalidad y el resto de vuelos están pudiendo operar sin mayores incidencias, según informa AENA a este medio. Se trata de un A-321 que ha dado varias vueltas antes de aterrizar en la pista 2 del aeropuerto de El Prat. A bordo viajan 148 pasajeros y una tripulación de siete personas.

La alerta de bomba se habría detectado sobre el Mediterráneo y habrían salido dos aviones de combate, un francés y un español, a escoltar el avión hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La aeronave ha dado varias vueltas frente a la costa catalana para dar tiempo a los controladores aéreos a preparar el aterrizaje activar el dispositivo de emergencia en el aeródromo.

