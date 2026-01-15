Muere Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, a los 83 años

Los detalles Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado: "Sus Majestades los reyes y Su Majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

Irene de Grecia y Dinamarca, hermana de la reina Sofía, ha fallecido este jueves en el Palacio de la Zarzuela de Madrid a los 83 años. Así lo han anunciado desde la Casa Real.

"Sus Majestades los reyes y Su Majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", han incluido su comunicado.

Este martes, la reina aplazaba los dos actos que tenía previstos para esta semana en Las Palmas de Gran Canaria debido a un empeoramiento de la salud de su hermana.

La madre de Felipe VI tenía previsto viajar este próximo miércoles a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila 2024, concedido por la Fundación Loro Parque en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Al día siguiente, jueves 14, iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario.

Sin embargo, el empeoramiento del estado de salud de su hermana menor hizo que la reina Sofía decidiera aplazar estos actos ya que no quiso separarse de ella, indicaron fuentes de la Casa Real.

Problemas de salud

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y que reside en Madrid junto a su hermana, tenía problemas de salud que le impedían asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024. Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que ha permanecido a su lado incluso cancelando eventos o ceremonias.

Por su parte, la Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, adelanta EFE.

