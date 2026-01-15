Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto en el que ha presentado medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria

¿Por qué es importante? El jefe del Ejecutivo ha explicado que este fondo, gestionado por el ICO y dotado con 10.500 millones de euros, lo presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el objetivo es movilizar 120.000 millones de euros de inversión nacional e internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de 'España crece', un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026. Así lo ha comunicado en la XVI Edición del Spain Investors Day, donde ha afirmado que han "empezado a hacer los deberes".

Este nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con 10.500 millones de euros para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation. El jefe del Ejecutivo ha explicado que este fondo lo presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el objetivo es movilizar 120.000 millones de euros de inversión nacional e internacional.

El objetivo, según han comunicado fuentes del PSOE a la Sexta, es prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrialización en todos los territorios. "España Crece coinvertirá con el sector privado, mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad", han comunicado.

"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional", ha enfatizado Sánchez. Además, ha destacado que se ha celebrado la primera reunión del Comité de Inversiones Estratégicas, otra nueva herramienta para atraer capacidades productivas hacia los sectores punteros, alineadas con el interés nacional y comunitario.

El presidente ha destacado que "somos una historia de éxito", "una España abierta que impulsa una economía vibrante sin renunciar a los valores democráticos o sostenibles", ha remarcado. "España prospera con paz social y cohesión territorial, y la estabilidad da la capacidad de negociación", ha remarcado en la clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

