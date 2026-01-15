Gonzalo Bernardos explica por qué España ha duplicado la compra de gas a EEUU: "Hemos de contentar a Trump"

El economista señala que la Unión Europa tiene un acuerdo con EEUU para comprar productos energéticos por valor de 750 mil millones de euros. Además, expone que "nos conviene comprar gas estadounidense, porque es un productor fiable".

Coincidiendo con la segunda legislatura de Donald Trump en la Casa Blanca, España ha duplicado la compra de gas a Estados Unidos. Como señala Cristina Pardo, esto también ha coincidido con la presión ejercida por el presidente estadounidense a Europa para que compraran más a su país y menos a Rusia. "¿Qué hay de deseo de agradar a Trump y de decisiones beneficiosas para España?", pregunta la presentadora a Gonzalo Bernardos.

El economista cree que se dan las dos cosas: "Hay un acuerdo que se firma en agosto de 2025 en el que Unión Europea comprará, por valor de 750 mil millones de euros, productos energéticos de EEUU". Bernardos expone que "vamos a ver mucha más importación de productos norteamericanos".

"Durante los ocho primeros meses del año pasado, lo que sucedió es que España cogió e intentó tener gas natural de países más fiables", señala. Así, redujo la importación de Catar, Argelia o Rusia. "Nos conviene comprar gas de EEUU, porque es un productor fiable, cada vez lo vamos a comprar más, porque hemos de contentar a Trump, y nosotros somos un gran exportador de gas natural licuado", señala.

"A parte de comprar gas", responde Iñaki López, "me da la sensación de que nos estás diciendo que estamos comprando estabilidad y un poquito de paz". Bernardos afirma que si, por ejemplo, se importa gas del Golfo Pérsico, "tienes una situación de conflicto entre Israel e Irán". "Esto es inestabilidad", añade. "La historia de España y el gas natural es la diversificación", concluye, "y, sobre todo, en los últimos tiempos países fiables".

