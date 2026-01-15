Ahora

Tensión internacional

Irán pide a Trump una salida diplomática y evitar otra ataque mientras cierra su espacio aéreo durante horas

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos (EEUU) se posicionó este martes con los manifestantes iraníes tras más de dos semanas de protestas en las que han muerto más de 3.000 personas.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una imagen de archivo.El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una imagen de archivo.Agencia AP
El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado este miércoles un mensaje al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas. Unas declaraciones que llegan cuando la opción de ataque es inminente, lo cual ha obligado a cerrar el espacio aéreo del país persa durante horas.

Durante una entrevista exclusiva con 'Fox News' que ha recogido la agencia EFE, Araghchi ha asegurado que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque a su criterio "sí destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación".

Posteriormente, el canciller iraní ha explicado que su país "ha demostrado estar dispuesto a negociar" pero que fue "EEUU quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra", al tiempo que insta a los estadounidenses a retomar las conversaciones sobre la mesa.

Asimismo, Araghchi ha reiterado que Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque dejó claro que no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que calificó como un "derecho legítimo" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Durante la entrevista el canciller iraní ha insistido en que el Gobierno de Teherán tiene el control sobre las manifestaciones reportadas en las últimas semanas y que el clima de violencia ha disminuido. No obstante, según la ONG Iran Human Rights esta semana la cifra de civiles muertos se elevó a al menos 3.428 en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del Rial.

