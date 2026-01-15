EEUU minimiza al despliegue militar de Europa en Groenlandia y asegura que no afectará a la compra de la isla ártica

El contexto Varios países europeos han confirmado ejercicios militares conjuntos, como Suecia, Noruega, Alemania y Francia, a los que se suma Finlandia, Países Bajos y Estonia, que contribuirá en la planificación del operativo en la isla ártica, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" frente a China y Rusia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este jueves que no cree que el envío de tropas comprometido por algunos países europeos a Groenlandia afecte "en absoluto" a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a su objetivo de hacerse con el control de la isla ártica.

"No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", ha explicado Leavitt en una rueda de prensa. Los comentarios de la portavoz se producen después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara este miércoles un incremento inmediato de su presencia militar en la isla, así como de las maniobras en la misma, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

Varios países europeos han confirmado ejercicios militares conjuntos, como Suecia, Noruega, Alemania y Francia, a los que se suman dos oficiales de Finlandia que el país nórdico ha enviado para explorar posibles maniobras aliadas y el envío de un oficial de la Marina Real neerlandesa. Mientras, Estonia ha confirmado que contribuirá en la planificación del operativo y que están "dispuestos al envío de tropas" a la isla ártica, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" frente a China y Rusia.

Además, este miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. El encuentro se saldó con la creación de un grupo de trabajo que los cancilleres de Copenague y Nuuk consideran que servirá para abordar las "discrepancias" con Washington.

Sin embargo, Leavitt ha matizado ahora la función de este grupo de trabajo. "Fue una buena reunión, y en ella ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo compuesto por personas que continuarán manteniendo conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", ha apuntado. La portavoz ha indicado que le consta que las conversaciones entre las tres partes se llevarán a cabo "cada dos o tres semanas", y ha insistido en que Trump "ha dejado muy clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

La UE avisa que Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua

La Unión Europea ha remarcado este jueves, además, que Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 42.7 del Tratado de la UE, aunque ha añadido que esta cuestión "actualmente no se plantea". "Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea", ha afirmado Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance". Desde Limassol (Chipre), adonde ha viajado este jueves el Colegio de comisarios europeos con ocasión de la presidencia de turno chipriota del Consejo de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Groenlandia puede contar con la UE "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos.

También ha subrayado que el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el bloque comunitario. En una rueda de prensa, Von der Leyen ha enfatizado que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN pero ha apuntado que la UE seguirá trabajando en ello "con todos sus socios", entre los que ha incluido explícitamente a Estados Unidos.

La política alemana ha explicado que la Comisión Europea ha propuesto duplicar el apoyo a Groenlandia en su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, presentado meses antes de que comenzaran las amenazas de Trump hacia el territorio, y ha considerado que la UE "tiene una buena reputación" en la isla ártica y cuenta con una excelente cooperación con sus autoridades. "Por eso, continuaremos nuestro trabajo respecto a la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluyendo a Estados Unidos", ha destacado.

