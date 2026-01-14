laSexta presenta en Sevilla la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo con Manuel Carrasco como invitado

A partir de las 21:30 horas, el presentador y director de Lo de Évole vuelve a laSexta este domingo con una nueva temporada en la que contará con nuevos protagonistas con los que mantendrá conversaciones en profundidad.

Lo de Évole, el programa de laSexta presentado y codirigido por Jordi Évole, regresa este domingo con su séptima temporada tras cerrar el curso anterior como el programa más visto de la cadena por sexto año consecutivo. Con una media del 8,6% de cuota de pantalla, más de 2,7 millones de espectadores únicos y 1.117.0000 seguidores, el formato vuelve con nuevos programas en los que las conversaciones en profundidad con los invitados siempre van más allá de una entrevista convencional.

Esta vez, Lo de Évole empieza con un viaje a Londres para encontrarse con un músico y cantante andaluz aclamado en medio mundo: Manuel Carrasco. El artista recibe a Jordi Évole en Londres y le acompaña en una peculiar noche por la capital británica.

Esta primera entrega se estrenó ayer en Sevilla en un acto que contó con la presencia tanto de Jordi Évole como de Manuel Carrasco.

De Isla Cristina a Abbey Road

Manuel Carrasco se dio a conocer al gran público en la edición de 2002 de Operación Triunfo. El concurso catapultó a la industria musical y cambió la vida a un chico que venía de una familia humilde de Isla Cristina (Huelva).

Su carrera se ha forjado a fuego lento. Tras quedar segundo en el concurso, tocó en salas y teatros durante más de una década antes de llenar estadios. Hoy es el músico español que más entradas ha vendido en un concierto. Y puede escoger el estudio en el que graba sus discos, como el mítico estudio Abbey Road de Londres.

Una noche en Londres con el Manuel Carrasco más desconocido

Jordi y Manuel se encuentran en las calles de la capital británica. Caminan, comen fish and chips y charlan de la vida; se toman unas pintas en un pub y comparten escenario cantando juntos en un open mic.

El artista recuerda su infancia, en la que le tocó vender las coquinas que mariscaban sus hermanos o pintar paredes para ganarse la vida. En la charla aparece el Manuel Carrasco que se moja, también en sus canciones, criticando la xenofobia de la ultraderecha o reivindicando lo andaluz. El lado menos conocido y agradable de su experiencia con Operación Triunfo o sus primeros años en la industria también aparecen en la conversación.

Nuevos protagonistas, en la séptima temporada

Más allá de la charla con Manuel Carrasco, esta temporada Lo de Évole seguirá innovando para presentar cada semana un programa distinto, adaptando el contenido y la forma a cada invitado. Con las relaciones humanas como hilo conductor, descubrirá cada semana el lado menos conocido de personajes con una marcada personalidad y una trayectoria reconocida.

Entre otros, Jordi Évole charlará con:

Iñaki Urdangarín: protagonizará una entrevista que se va a grabar próximamente con motivo de la próxima publicación de su libro de memorias.

Lola Herrera: una de las grandes damas del teatro español que sigue en plena forma tras cumplir noventa años y no se muerde la lengua.

Fernando Tejero: una entrevista que descubrirá el lado más desconocido de la vida de un actor que ha conocido el éxito, pero también ha vivido momentos personales complicados.

Alba Flores: una charla llena de anécdotas, recuerdos y reencuentros con otros miembros de una de las familias artísticas más conocidas de España, con el ‘Rastro’ madrileño como telón de fondo.

Juan José Millás: el prestigioso escritor recibirá a Jordi en su casa de la costa asturiana para hablar de su vida y reflexionar sobre la sociedad actual.

Loles León: la actriz catalana, una de las más aclamadas y exitosas de nuestro país, paseará con Jordi por su barrio, la Barceloneta, donde todo el mundo la conoce y la saluda como a una vecina más.

Manu Sánchez: un ídolo de masas en su Andalucía natal, el cómico recibe al programa en el auditorio del Cartuja Center de Sevilla, lleno hasta la bandera de un público entregado.

Lo de Évole, programa más visto de laSexta por sexto año consecutivo y líder sobre su rival

Lo de Évole vuelve con nuevos programas tras cerrar su sexta edición como el programa más visto de laSexta en el año, por sexto año consecutivo. Logró un importante crecimiento de +1 punto hasta su mejor dato en 3 años y fue de nuevo líder sobre su inmediato competidor con una gran ventaja (+2,3 puntos).

El espacio que conduce Jordi Évole logró cada domingo más de 2,7 millones de espectadores únicos y también fue líder absoluto en Target Comercial, donde subió al 10,1%. Su entrega con la entrevista a Gabriel Rufián fue la emisión más vista de la cadena en el año con 1.537.000 seguidores de media y 3.452.000 espectadores únicos (11,3%)

El espacio de laSexta se puede seguir también a través de atresplayer y, fuera de España, en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma.

