Julio Iglesias elige a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación

Los detalles El artista, tras la denuncia de dos mujeres por presunta agresión sexual cuando trabajaban en sus mansiones en el Caribe, ha escogido al letrado de, entre otros, Víctor de Aldama, Cristiano Ronaldo, Imanol Arias y Cristina Cifuentes.

Julio Iglesias ha elegido al abogado José Antonio Choclán para su defensa ante una posible investigación en la Audiencia Nacional, tras ser denunciado por dos mujeres por presunta agresión sexual en sus mansiones del Caribe. Choclán es conocido por su experiencia en confesiones y acuerdos con la Fiscalía, habiendo defendido a figuras como Cristiano Ronaldo y Cristina Cifuentes.

Julio Iglesias ya ha escogido abogado. Según ha podido saber laSexta, el cantante ha elegido a José Antonio Choclán para su defensa en caso de que se abra una investigación contra él en la Audiencia Nacional, después de que dos mujeres denunciaran al artista por presunta agresión sexual cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Choclán es un abogado experto en confesiones y en acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Entre sus defendidos se encuentran personalidades como Víctor de Aldama, Cristiano Ronaldo, David Marjaliza, Francisco Correa y Cristina Cifuentes.

Y es que el del letrado elegido por Iglesias es un nombre clave en cuando a la abogacía penalista. Alguien que ha participado en causas de gran relevancia y uno de los principales responsables de la excarcelación de Aldama.

Choclán saltó a la fama por defender a políticos y empresarios en varios de los casos de corrupción más mediáticos en España de las últimas décadas. Están casos como los de Rita Barberá y Cristina Cifuentes, que resultó absuelta en el caso Máster. Las otras dos enjuiciadas en dicho asunto, condenadas a penas de cárcel.

Su propio bufete de abogados le define como un experto en llegar a acuerdos. Un ejemplo de ello es el caso de Imanol Arias, para quien Anticorrupción pedía 27 años y que se libró de la cárcel gracias al pacto de Choclán con la Fiscalía.

Todo, después de que dos mujeres hayan denunciado haber sufrido agresiones de Julio Iglesias cuando trabajaban en sus mansiones en el Caribe. Tal y como recoge una investigación de 'elDiario.es' en colaboración con 'Univisión Noticias', ambas relatan el ambiente de control, acoso y terror del artista.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de las denunciantes al citado medio en una entrevista. Los encuentros, se producían casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

La otra mujer asegura que Iglesias la besó en la boca y tocó sus pechos contra su voluntad: "Estábamos en la playa y él se acercaba a tocarme los pezones".

Los hechos que relatan Rebeca y Laura, nombres ficticios para proteger sus identidades, sucedieron en las residencias del artista en Punta Cana y en Lyford Cay, cuando el artista tenía 77 años en 2021.

La encargada responsable de la selección de empleadas se encargó de gestionar la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico. En ellos se incluían exámenes ginecológicos y pruebas de ETS en análisis que se realizaron en junio de 2021. Según una de las mujeres, la encargada favorecía y participaba en las solicitudes sexuales que hacía el artista.

Las trabajadoras, además, detallan el clima en el que ocurrían estas presuntas agresiones. En lugares que parecían "una casa de ensueño" para acabar siendo "una casita del terror". En mansiones paradisíacas en las que reinaba un ambiente "incómodo" con el que el cantante mantenía a las trabajadoras en "modo alerta permanente", llegando a "normalizar el maltrato".

"Julio es muy controlador. Amenaza con despedirte y de manera constante te recuerda que trabajar para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Te recuerda constantemente cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", cuenta Laura. Rebeca, por su parte, añade que "no dejaba el móvil con nada visible" porque sabía que él iba a revisar el teléfono.

Desde 'elDiario.es' han desvelado que han tardado tres años en publicar la información. Tal y como cuenta Ignacio Escolar en Al Rojo Vivo, los hechos que relatan son "gravísimos" y tienen "evidencias que los sustentan".

La exclusiva comenzó en 2023, cuando una persona cercana a estas mujeres contacta con el medio. Desde ahí, entrevistan a las víctimas en varias ocasiones para confirmar que el relato es consistente, contrastándolo con todo el entorno profesional y con sus psicólogos.

En República Dominicana, las agresiones sexuales que relatan las mujeres podrían estar penadas con hasta 20 años de prisión, por eso cada palabra ha sido supervisada por dos equipos de abogados y trasladadas hace días a Julio Iglesias.

