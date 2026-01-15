El vídeo viral de Rosalía como una bailarina de pol dance en la nueva temporada de 'Euphoria'

Jacob Elordi, Zendaya o Sydney Sweeney son algunos de los actores que participan en este vídeo de avanbce de la tercera temporada de 'Euphoria', en la que también sale Rosalía.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el tráiler de la tercera temporada de 'Euphoria' que se estrenará el próximo 12 de abril. En el vídeo aparecen actores destacados como Jacob Elordi, Zendayao Sydney Sweeney.

Además de este tráiler, Tatiana Arús enseña las primeras imágenes de Rosalía formando parte de esa tercera temporada. "Es breve el fragmento en el que la vemos como una bailarina de pol dance, pero se confirma su participación en esa tercera temporada", detalla la colaboradora de Aruser@s.

la nueva mansión de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ha ampliado su imperio inmobiliario con una nueva mansión en primera línea de mar. "Se trata de una casa que ha costado 13,5 millones de dólares y está compuesta por seis habitaciones, y ocho baños y una piscina infinita", explica Tatiana Arús, que destaca que con la adquisición de esta nueva mansión, la actriz ya cuenta con cuatro.

"Tiene cuatro mansiones, que están valoradas en unos 24 millones de dólares", destaca la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "No entiendo por qué los famosos se compran tantas casas, esta chica es muy joven y tiene cuatro ya".

