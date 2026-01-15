¿Por qué es importante? Un empresario pontevedrés ha decidido recuperar la marca aprovechando el tirón que tiene el agua con gas. La compañía original desapareció durante la Primera Guerra Mundial.

El agua con gas, actualmente popular, tenía un uso medicinal y era consumida por gente adinerada a principios del siglo XX. En el Titanic, el barco más lujoso de su época, se servía Aguas Lérez, una marca de agua carbonatada de Pontevedra. Esta agua de lujo, embotellada con sello de plomo, fue llevada al Titanic gracias a Casimiro Gómez, un emigrante gallego que tras hacer fortuna en Buenos Aires, creó un balneario en Pontevedra. Aunque la marca desapareció tras la Primera Guerra Mundial, Carlos Fontán busca recuperar su prestigio aprovechando el auge actual del agua carbonatada.

El agua con gas a día de hoy es una bebida popular, sin embargo, a principios de siglo su uso era medicinal y solo consumida por gente adinerada. Tanto es así que en el Titanic, el barco más lujoso de su época, se servía. Lo que no mucha gente sabe es que esa agua con gas procedía de un manantial de Pontevedra.

Una de las muchas escenas míticas que tiene la película dirigida por James Cameron es la del brindis. En ella, Leonardo DiCaprio alza una copa de champán, pero bien podría haber sido de agua embotellada en Pontevedra, puesto que el navío más majestuoso del momento llevó a bordo Aguas Lérez, una marca de agua carbonatada de alto standing producidas en la ciudad gallega. "Eran botellas tipo champán con sello de plomo, era un producto de lujo", ha asegurado el propietario de la compañía, Carlos Fontán.

No obstante, pocos años después del hundimiento -1912- llegó la Primera Guerra Mundial y con ella perdieron protagonismo hasta que desaparecieron, pero este empresario pontevedrés se ha propuesto recuperar el prestigio de la marca aprovechando el tirón que tiene en la actualidad el agua carbonatada. "El agua con gas es un producto que lleva dos o tres años subiendo a dos cifras anuales", ha detallado Fontán.

¿Cómo llega el agua de Pontevedra al Titanic?

El responsable de que el agua del río Lérez llegase a ser consumida en el Titanic fue Casimiro Gómez, un emigrante gallego que hizo fortuna en Buenos Aires a principios del siglo XX. Cuando volvió a Pontevedra creó un balneario a orillas del Lérez y gracias a sus contactos en la élite social y política que acudía al establecimiento, se convirtió en el proveedor de White Star Line, la naviera propietaria del Titanic.

A día de hoy tan solo queda la estructura del viejo balneario construido en 1906 y que fue destruido en la Guerra Civil, pero gracias al atrevimiento del empresario y al tirón del agua con gas, 114 años después de su hundimiento, podemos volver a saborear lo que bebieron los pasajeros del barco.

