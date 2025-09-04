Edu Galán, sobre las protestas en la Vuelta: "Son absolutamente civilizadas. Es la única forma de protesta contra un genocidio"

Edu Galán defiende en este vídeo las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza en la Vuelta espera que las etapas que quedan sean "un verdadero sufrimiento" para los directores por aceptar al equipo israelí en la carrera.

Hoy la Vuelta Ciclista a España llegaba a Cantabria después de los incidentes de ayer, donde la llegada a Bilbao tuvo que ser suspendida por las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, así como la presencia del equipo israelí que compite en la carrera.

En esta ocasión también hubo protestas tanto en la salida de la etapa como a su llegada, sin registrarse incidentes, pero con mayor presencia policial.

Edu Galán afirma en el vídeo sobre estas líneas que espera que las diez etapas que quedan hasta el final de la Vuelta sean "un verdadero sufrimiento" para los directores de la carrera, pues "es un gravísimo error haber aceptado a este equipo en la competición".

El escritor también denuncia la "constante criminalización del activismo" y defiende que las protestas en la Vuelta son "absolutamente civilizadas". Además, las considera "absolutamente proporcionales", dado que en su opinión "es la única forma de protesta que tiene la población contra un genocidio".