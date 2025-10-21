La mesa del Senado va a aprobar hoy que las dietas que se pagaban en metálico a senadores y funcionarios se abonen con transferencia bancaria

Los detalles Cuando un senador tiene que hacer un desplazamiento por su cargo en el extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico abonando la factura o el ticket.

La mesa del Senado aprobará que las dietas para senadores y funcionarios se realicen mediante transferencia bancaria, según ha informado laSexta. Esta decisión surge tras conocerse que Santos Cerdán recibió numerosos pagos en efectivo del Partido Socialista, lo que puso en el punto de mira los pagos en metálico del Congreso y el Senado. Patxi López, portavoz del PSOE, defendió que el uso de efectivo es común en diversas instituciones. Actualmente, los senadores reciben dietas en efectivo para desplazamientos, pero el Senado busca eliminar esta práctica, argumentando que es un método transparente y necesario para viajes urgentes.

La mesa del Senado va a aprobar este martes que las dietas que se daban en metálico a los senadores y funcionarios se hagan por transferencia bancaria, según ha podido saber laSexta.

El pasado 7 de octubre, tras conocer que Santos Cerdán recibió hasta 84 pagos en efectivo por parte del Partido Socialista, se puso el foco en los pagos en metálico que realizan tanto el Congreso de los Diputados como el Senado.

Entonces, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que el dinero en efectivo "es una práctica habitual en todas las empresas e incluso en el Congreso y el Senado".

Cuando un senador tiene que hacer un desplazamiento por su cargo en el extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico abonando la factura o el ticket. Concretamente, dan 150 euros al día, cuando se trata de un viaje internacional, y 120 euros si se hace dentro de nuestras fronteras.

Además, según explicaron el pasado 7 de octubre desde el Senado a laSexta, la cantidad de dinero se abona previamente, antes de que un senador se la pueda gastar en su traslado oficial. Además, defendían que es un sistema que permite "tener dinero rápidamente", sobre todo ante viajes que se organizan con poca antelación. Aseguran que es un método totalmente transparente y con el que se informa de todo a la Agencia Tributaria.

Ahora, en cambio, según ha podido saber laSexta la mesa del Senado quiere acabar con las dietas que se daban en metálico.

