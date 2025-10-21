La emotiva despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de entrar a prisión: "¿Qué harán los separados...?"

El contexto La mujer del expresidente de la República francesa se despide así de su marido tras conocer la condena de cinco años en la prisión de La Santé por la financiación libia de su campaña.

Ante el ingreso de Nicolas Sarkozy a la prisión de La Santé este martes 21 de octubre, llega la hora de las despedidas. Una de las más sentidas, como no podía ser de otro modo, llega de su mujer, Carla Bruni.

Quien fue primera dama de Francia dice adiós desde lo más íntimo al expresidente de la República francesa. A través de redes sociales, como se lanzan la mitad de los mensajes especiales hoy en día, acompañada de fotos familiares de su archivo personal, una foto de su hija y algo parecido a un comunicado oficial, la modelo y cantante Carla Bruni compartía tres publicaciones en Instagram en las que, inevitablemente, mencionaba la pérdida de su cotidianeidad junto al que lleva siendo su marido durante -casi- 18 años.

Por delante afrontan lo que podrían ser cinco años de prisión para Sarkozy, condenado por la financiación libia de su campaña. Este martes entraba en La Santé, con sus abogados anunciando ya que presentarán una petición de puesta en libertad "muy rápidamente" porque "una noche en prisión es demasiado", lo que podría reducir su estancia en la cárcel de años a días.

Mientras el expresidente francés indica que luchará para demostrar su inocencia, su mujer lamenta ya sus días de matrimonio 'a distancia', separados.

Carla Bruni se despide de Sarkozy con 'Les Séparés'

Hace menos de un mes Carla Bruni cantaba 'Let it be' a Sarkozy tras conocer la condena, ahora apuesta por 'Les Séparés', un tema propio de 2020 que ahora recupera para acompañar al vídeo publicado en su perfil personal de Instagram.

"¿Qué harán los separados cuando sus días estén contados?", así empiezan los versos de la canción que ha querido rescatar Bruni mientras repasa varias fotos familiares, de amigos y seres queridos extendidas en el suelo. Una publicación que suena a despedida y lamento, "¿Cómo podrán dormirse sin que se mezclen sus suspiros?" continúa el tema que también se escucha de fondo:

El cumpleaños más complicado para su hija

El pasado domingo Giulia Sarkozy, la única hija del expresidente y Carla Bruni, cumplía 14 años en medio de esta tormenta política que envuelve a su familia. Carla Bruni aprovechaba también el momento para destacar la valentía y fortaleza de su hija a través de su felicitación de cumpleaños: "Feliz cumpleaños a la más maravillosa de las hijas. Este año no está siendo un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente… Gracias por existir, mi @giulia.sarkozy. Es una felicidad ser tu madre."

El comunicado de Nicolas Sarkozy que apela a su inocencia

Por último, el mismo día y a escasas horas de su entrada en La Santé, Carla Bruni terminaba de despedirse de su amado esposo compartiendo el comunicado que redactaba el propio Sarkozy:

"En el momento en el que me dispongo a saltar los muros de la prisión de La Santé, mis pensamientos van hacia las francesas y los franceses de todas condiciones y opiniones", comenzaba, para continuar apelando a sus compatriotas: "Les quiero decir, con la fuerza inquebrantable que es la mía, que no es un expresidente de la República el que está siendo encerrado esta mañana, es un inocente."

Tal y como hacían los hijos de Sarkozy, Jean y Louis, en sus redes sociales, Carla Bruni trataba de cambiar la imagen de su marido de condenado a mártir inocente: "Seguiré denunciando este escándalo judicial, este 'viacrucis' que sufro desde hace más de 10 años", asegurando que "no pido ninguna ventaja ni ningún favor. No voy a compadecerme, porque mi voz se escucha. No voy a compadecerme porque mi mujer y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables."

