Iñaki López, sobre el "publirreportaje" de Ayuso de Quirón en la Asamblea: "Solo le ha faltado repartir flyers al acabar"

"Un anuncio publicitario en una asamblea regional no lo había visto nunca", reacciona Iñaki López en este vídeo después de ver a Isabel Díaz Ayuso defender a Quirón en la Asamblea de Madrid como "el mejor grupo sanitario".

Isabel Díaz Ayuso aprovechaba el debate de hoy en la Asamblea de Madrid, en el que se le ha criticado por la gestión de la sanidad pública madrileña, para defender al grupo Quirón, precisamente la empresa con la que trabajó su novio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid definía a Quirón como "el mejor grupo sanitario". "¿Qué costará un publirreportaje con la presidenta como prescriptora en la Asamblea de Madrid?", se pregunta con ironía Iñaki López.

El presentador afirma en el vídeo sobre estas líneas que aunque Ayuso es "pionera" en muchas cosas, "un anuncio publicitario en una asamblea regional no lo había visto nunca".

Juande Colmenero, sin embargo, opina que simplemente ha sido una "respuesta" a la oposición, mientras que Iñaki le pregunta si "loar las ventajas de un grupo empresarial" forma parte de ella. "Solo le ha faltado repartir flyers al acabar", sentencia.

