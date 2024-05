"La imagen de España como un país revisionista de violaciones de los derechos humanos gravísimas y comprobadísimas durante el siglo XX es una de las manchas más grandes que tenemos en la actualidad y me produce arcadas", no duda en decir Edu Galán en Más Vale Tarde sobre las 'leyes de la concordia', que han impulsado PP y Vox en la comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón y que la ONU ha censurado por "invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos". además, la institución ha pedido al Gobierno de España que adopte "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica".

"Me pone un mal cuerpo total que todavía estemos impulsados por estos fascistas que se han metido en las instituciones, que es Vox obviamente", critica; y añade que "esta dialéctica" puede acabar en que "generaciones posteriores vean el fascismo o a las víctimas del franquismo como anecdótico, con la idea de 'algo habrán hecho'". Puedes ver su contundente crítica al completo en el vídeo principal de la noticia.