Un estudio realizado por la Universidad de Nueva York ha demostrado que trabajar antes de las nueve de la mañana y más allá de las cinco de la tarde puede ser perjudicial para la salud; aunque las consecuencias no se perciben hasta la edad adulta. Una información que confirma Edu Galán en Más Vale Tarde, donde confiesa sus achaques de combinar, durante una época, su trabajo como tocadiscos con estudiar.

"Iba como un mono", recuerda, y añade que "estaba completamente loco". "Lo pienso ahora y...", dice echándose a reír. "Ahora me duele todo, me duele hasta las partes de mi cuerpo que más me divierten", confiesa provocando las risas en el plató del programa, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.