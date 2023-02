El pedagogo y exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid Javier Urra ha realizado un imponente análisis de la realidad social a la que se enfrentan los niños en España hoy en día.

El experto ha indicado en Más Vale Tarde que "el acoso escolar es la causa-efecto del suicidio", pero que existen otras muchas circunstancias. "La respuesta sería: estamos viendo niños que no tienen ilusión por la vida", ha argumentado Urra.

El pedagogo ha asegurado que no es un hecho aislado, y ha destacado que la sociedad actual "ha ganado mucho en el trabajo y la empresa, pero a los niños no les hemos dado una razón para la existencia".

En este sentido, ha remarcado que ahora "todas las áreas de psiquiatría infantil de España están desbordadas" y lo ha ejemplificado con el caso concreto de una menor del centro que dirige en Brea de Tajo, en Madrid. Según ha explicado el experto, la niña le confesó hace unos días que la vida no le interesaba. "Me puse a hablar un momento con ella y me dijo 'yo no me valoro nada'. Se hace heridas por todo... esto es algo que no veíamos", ha indicado.