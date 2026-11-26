Los detalles Las heladas se han extendido por buena parte de la Península, siendo la noche de este jueves al viernes la más fría de la semana, cuando se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y también del sureste peninsular y en la meseta norte.

El norte peninsular está experimentando una ola de frío debido a la entrada de una masa de aire polar ártico, que ha provocado nevadas significativas y temperaturas bajo cero. En el Pirineo, especialmente en su flanco oriental, se han registrado importantes acumulaciones de nieve, alcanzando los 80 centímetros en algunas localidades. Asturias y Cantabria también han visto acumulados de entre 10 y 30 centímetros. La sierra de Guadarrama ha tenido su primera nevada de la temporada. Las temperaturas han caído en Teruel, Almería, Granada y Murcia, con descensos de hasta 10 grados. Aunque el fin de semana se espera un ligero aumento, muchas áreas seguirán bajo los 2ºC.

Buena parte del norte peninsular se está viendo afectada en las últimas horas por la entrada de una masa de aire polar ártico que ya ha dejado importantes nevadas y temperaturas bajo cero.

El Pirineo ha sido la zona donde se han registrado mayores nevadas, especialmente en el flanco oriental. En Isaba (Navarra), se han acumulado más de 50 centímetros de nieve, y en varias localidades aledañas se han alcanzado los 80 centímetros.

Este fenómeno se ha repetido en buena parte del norte peninsular, sobre todo en Asturias y Cantabria, donde también ha habido acumulados de nieve de entre 10 y 30 centímetros. Del mismo modo, la sierra de Guadarrama, en Madrid, ha registrado la primera nevada de la temporada, alcanzando una sensación térmica de 14 grados bajo cero.

Las temperaturas también se han desplomado en puntos de Teruel y el interior de Almería, Granada y Murcia, con caídas de hasta 10 grados este jueves. No obstante, las heladas se han extendido por buena parte de la Península, siendo la noche de este jueves al viernes la más fría de la semana, cuando se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y también del sureste peninsular y en la meseta norte.

Las heladas se intensificarán en el este peninsular. Volverán a formarse heladas débiles en zonas de montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en las mesetas y el Pirineo.

Menos frío el fin de semana

De cara a este fin de semana, las temperaturas subirán, aunque lo harán ligeramente, permaneciendo buena parte del norte y el este peninsular por debajo ed los 2ºC.