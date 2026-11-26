¿Qué ha dicho? La socióloga, en Más Vale Tarde, ha tildado todo de "debate infantil" y de "niñerías" para centrarse en lo que está en juego en las elecciones generales. "Hay partidos que pueden ganar y aliarse con Trump o Milei", ha dicho.

Carolina Bescansa ha respondido a Ione Belarra en relación a la polémica sobre su apoyo al Frente Amplio. Belarra había calificado de "fake news" el apoyo de Bescansa, señalando que ya pertenecían a Sumar. En el programa Más Vale Tarde, Bescansa destacó la importancia del 29 de noviembre, evitando responder a lo que considera "tonterías y niñerías". Subrayó que, a pesar de las salidas del partido, sigue siendo cofundadora de Podemos y criticó el debate infantil cuando hay temas cruciales en juego. Además, defendió su apoyo al Frente Amplio como una continuidad del movimiento de cambio de 2015 y 2016. También elogió a Ada Colau por su experiencia y solvencia en la gestión.

Carolina Bescansa ha respondido a Ione Belarra. Ha contestado a una de las cabezas visibles de Podemos en la actualidad, después de que la socióloga y en su día cofundadora de la formación morada haya pedido el voto, junto con otros miembros del por aquel entonces tercer partido de España, para Frente Amplio. "Es una noticia que es falsa porque esas personas ya eran de Sumar", ha expresado Belarra.

Ante esto, Bescansa ha hablado en Más Vale Tarde centrando todo en el 29 de noviembre: "No quiero contestar a cosas como esta, lo del domingo es demasiado importante como para andarnos con tonterías y con niñerías".

"Les guste o no les guste a algunos soy cofundadora de Podemos. Todos hemos visto lo que ha pasado en estos 11 años, ha habido muchas salidas y posiblemente somos más los que estamos fuera que los que están dentro. Esto es un debate infantil y lo que hay en juego es demasiado importante como para andarnos con bobadas. Hay partidos que pueden ganar las elecciones y aliarse con Trump o con Milei", ha expuesto.

En ese sentido, ha hablado de esa petición de voto para Frente Amplio: "El objetivo no es molestar sino hacer una reflexión de que en 2015 más de cinco millones de personas en las generales y en procesos autonómicos apoyaron un gran movimiento de cambio. Las personas que protagonizamos ese momento les decimos a los que nos apoyaron entonces que nuestra opción es Frente Amplio, que es donde está lo mismo que representamos en 2015 y en 2016".

Bescansa, además, ha reflexionado sobre la figura de Ada Colau: "Es una persona con gran solvencia y experiencia en la gestión, que maneja datos de forma rigurosa. Tiene una larga trayectoria en la lucha por la vivienda digna y conoce bien esos problemas. Es una candidata con un estilo conocido".

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