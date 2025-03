El divertido comentario de Iñaki López sobre su 'parecido' con Rufián: "Los grandes pelazos al final siempre convergemos"

Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde. En esta ocasión, recibe al presentador de Zapeando Iñaki López que hoy se encargara de conducir el programa en solitario. "Anda que te lo montas mal, canalla", le 'reprocha' debido a que se tomó varios días libres la semana pasada. "Si estoy haciendo el trabajo de dos personas y me pagan lo mismo", contesta López.

El presentado de Zapeando añade: "Se te está poniendo cara de Rufián...". "Los grandes pelazos al final siempre convergemos...", responde él. El presentador de Más Vale Tarde procede a detallar varios de los temas que trataran durante el programa: desde el tiempo hasta la fotografías de la princesa Leonor en un centro comercial que se han publicado en Chile. La casa real habría decidido denunciar, por primera vez, la difusión de las imágenes.

Mateo, por su parte, confiesa no entender la denuncia de la casa real ya que, para él, "como padre, si las imágenes son mi hija paseando viendo escaparates y tomándose una cerveza con los amigos... me quedo super tranquilo". "Le pido a los del centro comercial que me manden más", añade. "Mateo, si te fijaste en el tamaño de la cerveza... era como el oso Mitrofán", comenta Iñaki.