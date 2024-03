La defensa del alguacil de Hinojal, que confesó haber terminado con la vida de su vecino Vicente tras robarle 2.000 euros y realizar operaciones bancarias tras supuestamente estrangularlo, ha comunicado que alegará ludopatía durante el juicio con el fin de que se considere un homicidio y no un asesinato cuyas penas son más altas.

Así lo ha podido confirmar el programa Más Vale Tarde. La estrategia de la defensa será la alegar que el empleado municipal presenta una grave patología de adicción al juego. Situación que le habría llevado a sufrir problemas psicológicos por los que estaba en tratamiento. Sin embargo, en ningún momento se ha especificado si éste tiene que ver con la ludopatía que se presentará ante el juez como atenuante.

Por el momento, lo que está claro es que el alguacil será acusado por los delitos de robo con violencia, estafa y asesinato. Es este último el que la defensa pretende convertir en homicidio cuyas penas son más bajas, ya que el delito de asesinato conlleva alevosía por parte del victimario.

laSexta ha vuelto a hablar con familiares y vecinos de la víctima, los cuáles aseguran no tener constancia de la ludopatía del alguacil. Corresponderá al juez, no obstante, aceptar o no el atenuante que alega la defensa.