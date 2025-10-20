David Ruiz explica por qué en el Prado no pasaría lo del Louvre: "¿Qué obrero aparece un domingo por la mañana para una obra?"

David Ruíz, experto en seguridad de museos, analiza el robo en el Louvre y por qué algo similar no podría ocurrir en El Prado, donde hay cámaras exteriores y "el acercamiento de esa furgoneta en España es inviable".

Más Vale Tarde analiza el robo en el Louvre con el experto en seguridad de museos David Ruiz, que en el vídeo sobre estas líneas considera difícil que algo similar ocurriera en España porque "somos muy cautos y estamos muy preparados".

Ruiz afirma en el vídeo sobre estas líneas que "el acercamiento de esa furgoneta en España es inviable", pues en el caso de, por ejemplo, el museo de El Prado hay cámaras exteriores y "cualquiera que ve que viene una furgoneta con una cesta un sábado o un domingo piensa '¿dónde va este?'".

"¿Qué obrero te aparece un domingo por la mañana con un camión cesta a la fachada para hacer una obra? Nadie", asegura Ruiz, para el que este dato sirve "todavía más para echar la culpa al director de seguridad" del museo francés.

En lo que respecta a las alarmas y al hecho de que no saltaran durante el robo, también lo compara con España, donde hay detectores sísmicos que, en el momento de que la radial empezó a funcionar habrían mandado una señal al centro de control.

