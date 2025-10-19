Los detalles del robo del Louvre: los ladrones se hicieron con el botín en siete minutos y perdieron una de las joyas en su huida

Los detalles El botín tendría "un valor patrimonial e histórico incalculable" y podría pertenecer a la colección de Napoléon y los reyes franceses, según adelanta Le Parisien .

El Museo del Louvre en París cerró sus puertas tras el robo de joyas de valor incalculable, posiblemente de la colección de Napoleón y los reyes franceses. Un grupo de ladrones, usando un montacargas, accedió al primer piso, rompió una ventana y robó las joyas en solo siete minutos, huyendo en moto. El ministro del Interior, Laurent Núñez, aseguró que la policía está movilizada y confía en recuperar los bienes robados, destacando que el éxito en estos casos supera el 50%. La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que durante la huida se perdió una joya, posiblemente la corona de la emperatriz Eugenia.

Como si de una película se tratara, durante la mañana de este domingo ha tenido lugar un suceso que ha obligado al reconocido Museo del Louvre, ubicado en París, a cerrar sus puertas: el robo de unas joyas de "un valor patrimonial e histórico incalculable" que podrían pertenecer a la colección de Napoléon y los reyes franceses, según adelanta Le Parisien.

Un grupo de ladrones se coló en el parisino museo y efectuó el robo en tan solo siete minutos, perpetrado en la galería Apolo, motivo por el que turistas y visitantes han abandonado las instalaciones. El Louvre va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

Así lo ha comunicado el ministro francés del Interior, Laurent Núnez, añadiendo que estas tres o cuatro personas utilizaron un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso del museo más visitado del mundo. Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas, entre las que se encontrarían al menos un collar, una diadema y un broche, y una vez con el botín huyeron en moto.

Asimismo, el titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50%. "Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados", ha añadido Núñez, quien ha acudido al lugar poco después del suceso, que ha ocurrido entre las minutos después de las 9:30 horas, cuando han abierto las puertas.

El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre, según recalca EFE. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que "no se puede impedir todo" y "no se puede esperar que el riesgo cero exista".

Una huida con joya perdida

Por su parte, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, sostuvo que durante su huída, los presuntos autores han perdido una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia. En una entrevista al canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario francés, sin precisar sus fuentes, había indicado que es esta corona y que estaría fracturada.

En este mismo contexto, insistió en que todo se desarrolló "sin violencia" y que tampoco hubo pánico entre el público. Dati reconoció que como Francia es un país con un patrimonio histórico de gran valor, sus museos se han convertido en objetivo de delincuentes, y que su vulnerabilidad es un problema "antiguo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.