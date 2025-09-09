El 'dardo' de Iñaki López a Pablo Ojeda por su tortilla: "La vamos a comer con pajita"

El nutricionista ha mostrado como preparar una deliciosa tortilla de patatas. Pero, durante uno de los momentos clave de esta preparación, el presentador de Más Vale Tarde no ha dudado en lanzar una divertida pulla dirigida a Ojeda.

El nutricionista Pablo Ojeda ha mostrado, en Más Vale Tarde, como elaborar una deliciosa tortilla de patatas. Uno de los momentos clave de esta elaboración es su cocinado. Para ello, se debe cuajar por uno de los lados para, después, darle la vuelta y terminar de cocinarla.

Pero, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, ese momento se ha transformado en una 'situación de riesgo'. "Aquí sí que hay riesgo y no en el programa de Pablo Motos", afirma Iñaki López. Ojeda procede a dar la vuelta a la elaboración, pero parte de la elaboración se desparrama en el plato.

"Bien, bien, más o menos bien", afirma Cristina Pardo al ver cómo ha quedado. "¿Tesoro o cacharro?", preguntas Ojeda, entre risas, haciendo referencia al nuevo concurso de Iñaki. "Desastre", responde el presentador de Más Vale Tarde.

"No, esto está más bueno que lo que nos hemos comido", añade Cristina. "La vamos a comer con pajita", señala Iñaki. "Tesoro", concluye Ojeda, "esto se lo va a llevar el programa".