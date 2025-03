El dardo de Cristina Pardo a Javier Bastida: "Vas a volver de la nieve con la piel tersa, por lo menos vas a tener 45 años"

Javier Bastida conecta con Más Vale Tarde de la sierra de Guadarrama, en Madrid, para mostrar cómo está afectando la borrasca Konrad. Como indica Cristina Pardo, "en la zona norte de la Comunidad de Madrid este fin de semana se podrían alcanzar los 15 grados bajo cero".

"Bastida, también al sol, aprovecha", le dice la presentadora al ver al reportero. Javier explica que en la sierra "hay sol y mucho frío". Al fondo se puede ver a un grupo de personas jugando en la nieve. "No sé es como los valientes que están aquí, disfrutando, pueden estar tirándose con el trineo porque ahora mismo la sensación es de cero grados pero es que, además, esta noche vamos a llegar a los seis grados bajo cero", explica el reportero.

Por la noche, además, la sensación térmica va a llegar a los 15 grados bajo cero. "Si se quieren hacer un lifting en la cara no hay ningún problema", apostilla. Para demostrar el frío que hace en la zona, el reportero muestra los carámbanos de hielo que se están formando en una construcción de la zona.

El reportero añade que va a nevar durante todo el fin de semana por ello los que se han animado a visitar el puerto de Navacerrada están disfrutando de las últimas horas sin que nieve. "Vas a volver con la piel tersa, eh, con diez años menos", le dice Cristina, "por lo menos tendrás 45 cuando vuelvas". "Bien, no te voy a responder y no voy a entrar en tus provocaciones", responde Bastida, "he ido aprendiendo mucho de ti estos años".