El dardo del chef Carlos Maldonado a Iñaki López: "Es mi receta, no la tuya"

El cocinero con estrella Michelin ha visitado Más Vale Tarde para dar su toque personal a una receta propuesta por Beatriz de Vicente: papas con choco. Cristina Pardo e Iñaki López han seguido el paso a paso muy de cerca.

El cocinero Carlos Maldonado vuelve a encender los fogones en Más Vale Tarde y, esta vez, lo hace con una nueva sección bautizada como 'Supera esto, Maldonado'. El chef ha preparado unas deliciosas papas con choco después de que Beatriz de Vicente muestra cómo elabora ella esta receta.

El primer paso de la receta es el sofrito. El cocinero sofríe la cebolla y el ajo en abundante aceite de oliva virgen extra. El cocinero explica que, de la sepia, o choco, como se conoce en algunas zonas de nuestro país, se pueden aprovechar todas sus partes excepto las entrañas.

En cuanto al vino, Maldonado ha modificado la receta de la abogada y ha escogido un vino blanco en lugar de un vino dulce. El chef indica que ha elegido un vino "blanco y muy fresco" ya que el guiso tiene mucha profundidad.

Después, añade pimiento verde, otro ingrediente que tampoco ha incluido Beatriz en su plato. "¿Qué le aporta el pimiento verde?", pregunta Iñaki López. "Sabor herbáceo fresco", indica Carlos. El presentador quiere saber por qué el cocinero no ha puesto, también, pimiento rojo.

"Son diferentes", indica Maldonado. Y reprocha a Iñaki, entre risas: "Es mi receta, no la tuya". El chef aclara que el pimiento rojo también podría usarse, pero que amargaría un poco la elaboración. "Tiene otros matices", concluye.

Si tú también quieres que el chef intente superar tu receta estrella con este nuevo reto, mándanos el vídeo de tu receta al teléfono 699 668 247.

