La receta de Carlos Maldonado que fusiona las papas con choco tradicionales con jengibre y cayena, en vídeo

La receta de merluza rellena de langostinos del chef Carlos Maldonado.

Paso a paso Nuestro chef de alta cocina vuelva a los fogones de laSexta para ofrecernos una receta gourmet que combina lo más tradicional con un toque original para sorprender en la mesa.

¡El chef Carlos Maldonao ya está de vuelta! La cocina de Más Vale Tarde vuelve a ponerse en marcha en laSexta para preparar las mejores recetas de la mano de nuestro cocinero favorito de toda la Guía Michelin.

Siempre que Maldonado aparece por el plató huele a tradición, a guisos de toda la vida, a casa y respecto al producto. Huele a todo eso pero además deja un regusto de originalidad, de novedad, sus platos sorprenden en paladar y rozan la cocina fusión sin traicionar a las recetas de la abuela.

Hoy, como no podía ser de otro modo, recupera una receta tradicional de la cocina andaluza: papas con choco, o patatas guisadas con sepia para quienes necesiten 'traducción'. ¡Eso sí! El toque Maldonado llega con un suave toque de jengibre y cayena, un toque picante que despertará al estómago para que digiera bien un plato de esos que abrigan cuando llega el frío.

Ponte el delantal, prepara tu cocina y apunta bien los ingredientes antes de seguir el paso a paso de la receta de papas con choco al estilo andaluz de la mano de Carlos Maldonado.

Ingredientes (para 4 personas):

600 g de choco (sepia) limpio y troceado

600 g de patatas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 tomate maduro (o 2 cucharadas de tomate triturado)

1 trocito de jengibre fresco rallado

½ cucharadita de cayena molida (ajusta al gusto)

1 hoja de laurel

1 vaso de vino blanco

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Caldo de pescado

Preparación de papas con choco al estilo andaluz:

1. Sofrito base: En una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva, sofríe la cebolla picada, el ajo y el pimiento verde hasta que estén tiernos.

2. Añadir el tomate y las especias: Incorpora el tomate rallado (o triturado), el jengibre rallado y la cayena. Sofríe unos minutos hasta que el tomate pierda el agua. Añade el pimentón dulce y remueve rápido para que no se queme.

3. Cocinar el choco: Añade los trozos de choco y la hoja de laurel. Salpimienta y deja que se sofría todo junto unos 5 minutos.

4. Desglasar con vino blanco: Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol (unos 2-3 minutos a fuego medio-alto).

5. Agregar las papas: Pela y corta las papas en trozos “chasqueados” (rompiendo el último corte para que suelten almidón y espese el guiso). Añádelas a la cazuela y mezcla bien.

6. Cocinar el guiso: Cubre con caldo de pescado (o agua caliente). Cocina a fuego medio unos 30-35 minutos, hasta que las papas estén tiernas y el choco suave.

💡 Consejito del chef: Si te gusta más cremoso, machaca unas pocas papas cocidas dentro del guiso al final de la cocción.

7. Rectificar y servir: Prueba y ajusta de sal, cayena o jengibre si deseas más picante o aroma.

¡Y listo! Sírvelo caliente, espolvoreado con un poco de perejil fresco.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.