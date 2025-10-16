Cristina Pardo pide una entrevista a Koldo García: "Por favor, si nos estás viendo..."

El exasesor de José Luis Ábalos ha decidido acogerse a su derecho a no declarar frente al juez del Tribunal Supremo, pero, a pesar de ello, se ha mostrado más locuaz frente a la prensa.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, comparecía este jueves ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. Al igual que el exministro socialista, García se ha acogido a su derecho a no declarar. A pesar de ello, sí que se ha mostrado más hablador con la prensa.

Los reporteros le esperaban en la puerta del despacho de su abogada y le han preguntado si había decidido declarar o qué llevaba en la mochila que le ha acompañado durante la jornada. García ha respondido que iba a hacer lo que le marcara su departamento jurídico. Sobre la mochila, Koldo afirmaba: "Hombre precavido, vale por dos".

Los reporteros también han vivido momentos de tensión con García cuando este salía de despacho de su abogada. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el exasesor de Ábalos pedía a los reporteros paso para poder ir al lado de su letrada. "No me empuje", pedía, a lo que un reportero indicaba que había sido él el que había empujado a un compañero. "Lo único que os pido que no me agredáis", añadía García.

"Me encantaría entrevistar a Koldo García", afirma Cristina Pardo, tras ver las imágenes. "Koldo, por favor, si nos estás viendo...", añade. "Teléfono de aludidos", ironiza Iñaki López. "Me parece que este señor tiene una entrevista porque a mí, una persona, que es capaz de decir que 2.000 chistorras, lo que se referían a un millón, eran un millón de porciones... me parece que tiene una entrevista", concluye la presentadora.

