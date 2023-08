Gonzalo Bernardos cree que la tendencia al alza en los precios de los carburantes va a durar, como mínimo, "hasta que acabe el verano". No obstante, ha señalado que la situación actual es más favorable que la del pasado verano: "Los peligros que había hace un año de que el precio del petróleo fuera al alza son mucho mayores que ahora porque podía haber un desabastecimiento, y ahora es lo contrario".

"Ahora hay un exceso de oferta; para continuar teniendo precios similares o más bajos que el año pasado, la OPEP ha tenido que hacer tres reducciones en la oferta", ha recalcado en economista en una entrevista en el programa Más Vale Tarde que puedes ver en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Yo estaría tranquilo", ha expresado Bernardos, quien ha no cree que el precio del petróleo, gasolina y gasóleo "vaya a subir estratosféricamente, sino que hasta que no acabe el verano no acaba la tormenta".