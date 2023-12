Podemos ha provocado un terremoto político en el Congreso de los Diputados. Uno de sus miembros destacados en los primeros años de la formación morada fue Ramón Espinar, que ahora, lejos de Podemos, analiza lo que supone su salida de Sumar y su integración en el grupo mixto.

Para Espinar, esta decisión puede deberse a que el núcleo duro de Podemos "intuye que están desertando los últimos soldados", en alusión a la marcha de Jesús Santos en Podemos Madrid por el "choque con Sumar".

"La deriva política de Podemos es insostenible, no hay nadie que aguante en un búnker cuatro años más. Hay una deriva identitaria, radicalizada en términos sectarios. No hay dios que lo aguante", sentencia Espinar, que considera la marcha al grupo mixto "traumática e irrevocable" en un viaje que "no permite viaje de vuelta".

Es más, cree que este movimiento "bordea el transfuguismo", prosiguiendo en su crítica: "No hubieran sacado cinco diputados presentándose como Podemos". "Se van a quedar atrapados en el búnker porque están secuestrados", vaticina.

Tampoco comprende que haya sido Javier Sánchez Serna quien haya comunicado la decisión y no Ione Belarra. "La comunicación de esto es tremenda. No hay nada más que un diputado que no está designado como portavoz parlamentario, es solo un diputado", explica.