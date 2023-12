La decisión que ha tomado este martes Podemos de pasar al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, desligándose así de Sumar, ha "sorprendido" a la coalición, pero ha actuado con rapidez y sacará a los cinco diputados de las comisiones del Congreso. Poco después, Marta Lois, la portavoz parlamentaria de Sumar, ha comparecido en la Cámara Baja para explicar la ruptura y ha acusado a la formación morada de "incumplir el acuerdo".

La portavoz ha criticado que la formación no les dio "una explicación política previa", añadiendo que es un "incumplimiento del acuerdo de coalición". "Era un acuerdo para cuatro años de legislatura", ha sostenido, tildando la decisión de Podemos de una "gran deslealtad con los que les han votado". "Han roto un acuerdo y romper con la esperanza de millones de españoles que nos votaron", ha añadido Lois.

"La conformación de Sumar fue decisiva para la mayoría progresista. Tenemos que ser muy conscientes de que el Gobierno progresista está sometido a un hostigamiento de las derechas y hay que estar a la altura del momento histórico", ha explicado sobre el papel de Sumar, que asegura que "va a seguir siendo la garantía para articular esa mayoría progresista".

Sumar había concedido la presidencia en el Congreso de la comisión de Derechos Sociales y Consumo a Podemos, para la que la formación morada había nombrado a Noemí Santana como presidenta. Lo mismo pasa con las portavocías que le correspondían a Podemos porque se quedan sin ellas por el cambio de reparto al pasar al Grupo Mixto. Es decir, no estarán en las comisiones y, por tanto, no pueden estar en puestos en la Mesa. Sobre esto, Lois ha afirmado que "hay que valorarlo, pero por lógica si se van de Sumar, habrá remodelación de las comisiones".

Su paso al Grupo Mixto

Por otro lado, Podemos tendrá que pactar con los diputados de UPN, BNG y con la diputada de CC el reparto del tiempo en las intervenciones que tengan en el pleno del Congreso y en las comisiones parlamentarias, ya que cualquier cuestión interna del Grupo Mixto debe acordarse entre ellos. El Reglamento del Congreso no contempla este reparto del tiempo en las intervenciones del Grupo Mixto en el pleno del Congreso, aunque Podemos podría hacer valer el mayor número de diputados que tiene para forzar más minutos de palabra, tal como ha ocurrido en anteriores legislaturas.

Néstor Rego, diputado de BNG -formación que pertenece al Grupo Mixto-, ha afirmado que la formación morada les ha comunicado su decisión, pero "no han tenido ocasión de sentarse a hablar". Rego ha señalado en los pasillos del Congreso que no hará ninguna valoración "hasta que no tengan una reunión". "No puedo hablar por Podemos. Todo se puede hablar... Hablaremos, lógicamente", se ha limitado a decir.

El caos en la coalición ha llegado este martes cuando los cinco diputados de Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, han abandonado Sumar y se han incorporado al Grupo Mixto. La decisión ha sido anunciada en una comparecencia en el Congreso y ya ha sido comunicada a la dirección de Sumar, al PSOE y al Mixto.

Una decisión que se ha tomado, según ha explicado el diputado Sánchez Serna, después de "haber intentado hacer todo lo posible dentro del grupo" para seguir haciendo política. Pero finalmente ese esfuerzo "se ha demostrado imposible", ha afirmado. En Sumar, ha reprochado el diputado morado, "las reglas no son iguales dentro de la coalición y a Podemos no se le ha permitido hacer política".

Los desencuentros con Sumar arrancan con la composición de listas, de las que se excluyó a Irene Montero, y se agravaron después de perder su presencia en el nuevo Gobierno de coalición, con la salida de Irene Montero e Ione Belarra acusando a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de "echarlas".