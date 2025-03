Cristina Pardo sufre un 'percance' al hacer la salsa pesto: "En mis horas libres soy electricista"

El chef Carlos Maldonado ha enseñado a Cristina Pardo e Iñaki López cómo elaborar unos ñoquis al pesto. Esta salsa, elaborada con albahaca, piñones o parmesano, es una de las elaboraciones clásicas de la cocina italiana y los presentadores han aprendido a hacerla desde cero.

Su elaboración es muy sencilla. Como explica Maldonado, tan solo hace falta mezclar todos sus ingredientes: ajo, piñones, albahaca, parmesano y aceite de oliva. Después, tan solo se debe triturar con una batidora para conseguir la textura perfecta.

Cristina ha sido la encargada de elaborar la salsa pero, nada más empezar, ha tenido un pequeño percance: la batidora no funciona. "Esto no va", avisa la presentadora. "¡Producción!", grita Iñaki López. El chef revisa el enchufe pero, en su primer intento, no consigue solucionarlo. Finalmente, el cocinero demuestra que, además de dominar los fogones, también domina la electricidad ya que consigue que funcione. "En mis horas libres soy electricista", comenta el cocinero.