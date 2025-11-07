Cristina Pardo, sorprendida ante la "licencia de viernes" de Luis Sanabria: "¿A dónde vamos?"

El periodista también se ha hecho eco del estreno del día: 'Lux', el nuevo disco de Rosalía. Sanabria ha mostrado la reacción de varios presentadores de laSexta al escuchar alguno de los temas del nuevo trabajo de la artista catalana.

El revuelo causado por el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I, 'Reconciliación', ha sido opacado por la publicación de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía. Desde este viernes se puede escuchar el nuevo trabajo de la artista catalana, algo que ya han hecho muchos presentadores de laSexta.

Como muestra Luis Sanabria, Helena Resano, Jokin Castellón o Ana Cuesta ya han disfrutado de las canciones de 'Lux'. Pero, como expone el periodista, "dos personajes de esta cadena que han estado muy pendientes de la 'Reconciliación' estaban muy pendientes de la música, genial, de Rosalía".

Uno de estos es José Yélamo, que no ha podido evitar seguir el ritmo de 'La rumba del perdón'. "Los pelitos de punta tengo, me ha encantado", ha dicho. Antonio García Ferreras, por su parte, se ha quedado sin palabras ante 'Mio Cristo Piange Diamanti'.

"Me he permitido esta licencia de viernes...", expone Sanabria, que es interrumpido por Cristina Pardo que manifiesta su sorpresa ya que creía que el periodista iba a hablar sobre el libro del emérito. "¿A dónde vamos, Luis?", pregunta, entre risas. "Hay que impactar porque España está hoy impactada por esta música", indica Luis, "pero, es que hemos estado impactados esta semana con esta 'Reconciliación' del rey Juan Carlos I".

