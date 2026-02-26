Cristina Pardo: "Me sorprende que Abascal exija que los demás contesten a las preguntas cuando él no contesta nunca a ninguna"

El líder del partido ultra ha decidido responder a las palabras de José María Aznar sobre que "los dirigentes del populismo de derechas" tienen conversaciones con el Gobierno. Abascal afirma que el expresidente popular miente.

Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox siguen bloqueadas para conformar pactos postelectorales en Aragón y Extremadura. "El ambiente se ha enrarecido más si cabe en estas últimas horas después de las duras acusaciones que ha hecho José María Aznar a Santiago Abascal", señala Cristina Pardo.

El expresidente popular, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, afirma que le gustaría saber "cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el Gobierno". "Porque las hay", asegura.

El líder del partido de ultraderecha no ha dudado en responder a Aznar indicando que no sabe "a qué viene ni de dónde viene" esa "difamación" de Aznar. "Quiero decir que el señor Aznar miente", añade, "y, además, miente otra vez". "Lo que me gustaría saber es si el señor Feijóo cree que Aznar está diciendo la verdad o cree que está mintiendo otra vez", afirma. "Es importante para nosotros", señala.

Tras escuchar las palabras de Abascal, Pardo no puede evitar su sorpresa ante la exigencia del líder ultra de que la gente responda a sus preguntas. "Él no contesta nunca a ninguna", apunta. "Esa doble vara de medir que, a veces, nos encontramos en política", concluye Iñaki López.

