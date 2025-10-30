Cristina Pardo: "Santiago Abascal se ha convertido en el mayor 'mazonieber' de España"

El diario 'El Mundo' se ha mostrado muy crítico con Feijóo en una editorial en la que expone que el líder popular sostiene a Mazón. Además, afirman que el valenciano es el obstáculo para la reconstrucción moral y física de Valencia.

Tras los abucheos e insultos que recibía Carlos Mazón este miércoles durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, muchas personas se han cuestionado si el dirigente valenciano debería dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. Este ya ha indicado que no lo va a hacer, algo que puede perjudicar a su partido y aumenta la presión sobre Alberto Núñez Feijóo para que lo empuje a dimitir.

La presión sobre el líder popular llega, incluso, desde la prensa. El diario 'El Mundo', en un editorial, expone que es Feijóo el que sostiene a Mazón. Además, consideran a Mazón el obstáculo para la reconstrucción moral y física de Valencia, y que el problema supera al líder valenciano y alcanza de lleno al PP.

Este editorial, como señala Iñaki López, propone soluciones a Feijóo como, por ejemplo, retirar su apoyo y apartarle de la dirección del PP valenciano. "Espero que haga algún caso al editorial de 'El Mundo'", indica Edu Galán, "es tristísimo que en un caso donde hay más de 200 muertos estemos con estrategia política equivocada que al único que alimenta es a Vox".

"Abascal defiende a Mazón", añade. "Me parece alucinante que Santiago Abascal se ha convertido en el mayor 'Mazonieber' que haya ahora mismo en España", apostilla Cristina Pardo. La presentadora de Más Vale Tarda señala que el líder de Vox "ha defendido a Mazón de una manera sorprendente". "Si Abascal tiene a Mazón como ejemplo de gestión, apaga y vámonos", concluye.

