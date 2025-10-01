"Israel nos ha detenido ilegalmente": el último mensaje de Ada Colau desde la Flotilla

Los detalles La exalcaldesa de Barcelona y la diputada Pilar Castillejo alertan desde la Flotilla 'Global Sumud' sobre su detención por la Marina israelí mientras intentaban entregar ayuda a la Franja de Gaza.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha alertado sobre su detención ilegal por Israel en un mensaje pregrabado desde el Sirius, barco de la 'Global Sumud' Flotilla, interceptada por el Ejército israelí cerca de Gaza. Colau describe la incomunicación total de los participantes y pide a la ciudadanía que presione a los gobiernos para su liberación y la apertura de un corredor humanitario. La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, también difundió un mensaje grabado previamente.

"Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente". Con estas palabras, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se dirige a la ciudadanía desde el Sirius, uno de los barcos de la 'Global Sumud' Flotilla, que este miércoles ha sido interceptada por el Ejército israelí frente a la Franja de Gaza.

En un mensaje pregrabado, Colau explica que los voluntarios están "absolutamente incomunicados", sin acceso a teléfono ni Internet, y que no saben cuánto tiempo permanecerán retenidos. "Sed nuestra voz, haced el máximo ruido posible y presionad a nuestros gobiernos para que nos liberen y permitan abrir el corredor humanitario con Gaza", pide la exalcaldesa.

La diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, también lanzó un mensaje grabado: "Si estáis viendo este vídeo, es porque el Estado israelí nos ha retenido en aguas palestinas mientras intentábamos abrir un corredor humanitario. Salid a la calle y protestad, es la única manera de que la ayuda llegue".

El Ejército israelí interceptó la flotilla, formada por más de 40 barcos y 500 voluntarios de España, Italia, Túnez y otros países mediterráneos, a unas 80 millas náuticas de Gaza. Antes de detenerlos, Israel advirtió por radio: "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos".

Los organizadores insisten en que su misión es "pacífica y legal" y transportan comida, filtros de agua, muletas y leche de fórmula para bebés a personas atrapadas en Gaza. "Somos una misión humanitaria pacífica y no violenta. Nuestro viaje es legal según el derecho internacional, y cualquier intento de impedirnos no lo es", aseguran.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerán retenidos y si las autoridades israelíes permitirán continuar con la entrega de ayuda humanitaria.

