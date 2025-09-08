Ahora

Cristina Pardo reacciona a las explicaciones del PP por el 'Me gusta la fruta' de Feijóo: "Me parece un debate de primaria"

El líder popular ha utilizado, en un vídeo publicado en sus redes sociales, la polémica frase acuñada por Isabel Díaz Ayuso. Cuca Gamarra ha querido quitar hierro al uso del lema de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo ha publicado en sus redes sociales un vídeo que ha causado gran polémica. En él se le puede ver cantando 'Mi limón, mi limonero', acompañando el vídeo con el mensaje 'Me gusta la fruta'. Esta frase fue pronunciada, primero, por Isabel Díaz Ayuso.

Aunque el líder popular no ha querido dar explicaciones sobre el uso de esa polémica frase, Cuca Gamarra sí que ha querido hablar sobre ello, minimizando el uso del lema de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Asamblea de Madrid, por su parte, "ha celebrado que Feijóo se sume a las palabras de su jefa", explica Marina Valdés. "Me siento como si estuviera en un debate de primaria", afirma Cristina Pardo al escuchar las explicaciones de los populares.

"Al final, el Partido Popular ha convertido esto en un ataque del Gobierno al sector primario", añade Iñaki López. "Por lo menos, se coherente y llévalo hasta el final y defiéndelo hasta el final, pero no esto", concluye Pardo.

