Cristina Pardo, tras las palabras de Juan Carlos I sobre la reina Letizia: "Me sorprende que el libro se llame 'Reconciliación'"

El rey Juan Carlos I publica este miércoles en Francia sus memorias bajo el título Reconciliación. Aunque el libro aún no ha llegado a España, laSexta ha tenido acceso a su versión francesa y ha revelado fragmentos sobre su relación con la reina Letizia.

Desde Más Vale Tarde han desgranado algunos fragmentos de las memorias del emérito. En este vídeo que hay sobre estas líneas, Cristina Pardo lee cómo era la relación de don Juan Carlos con la reina Letizia.

"La llegada de Letizia no ayudó a la cohesión familiar. Siempre le dije que las puertas de mi despacho estaban abiertas 'ven cuando quieras', pero jamás vino. Nuestros desacuerdos no podían reflejarse en nuestra acción institucional. Hice todo lo posible para pasar página en nuestras diferencias porque el éxito de la pareja era un seguro del por venir de la corona", relata el monarca en su libro.

La reacción de la presentadora no se ha hecho esperar: "Me sorprende que el libro se llame 'Reconciliación'". Asimismo, añade que debe ser que ya no ver "riesgo" en la corona "porque ahora la pone a escurrir".

