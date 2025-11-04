Ernesto Martínez, familiar de una víctima de la DANA, descarta "sorpresas" ante el desplante de PP y Vox en el Congreso

Varios familiares de víctimas de la DANA han prestado su testimonio en el Congreso de los Diputados y los diputados del PP y el representante de Vox, presentes en su comparecencia, han decidido no aplaudir sus palabras.

Las víctimas de la DANA han comparecido en el Congreso de los Diputados donde se está celebrando una comisión de investigación sobre la misma. Durante las comparecencias, ha sido llamativo ver como los diputados del Partido Popular y Vox han decidido no aplaudir sus testimonios. Ernesto Martínez perdió a su sobrina en la riada y también ha prestado su testimonio en el Congreso.

Martínez expone que él ya contaba con que se produjera el desplante del PP y Vox durante sus intervenciones en el Congreso. "Ni han estado nunca ni se les espera", afirma, "no ofende el que quiere sino el que puede y ellos, a estas alturas, no ofenden".

"Sabemos dónde está el lobo y, aunque venga con otra careta, sabemos lo que esconde", añade Ernesto. "Después de estar un año aguantando al asesino, me vienes con cuentos de Caperucita... pues no, perdona, pero no, no me lo voy a creer", reflexiona.

Ernesto cuenta que, en el Congreso, les han dicho que "están con las víctimas". "¿Cuándo?", pregunta, "porque hasta hoy, no". Martínez recuerda que tampoco han hecho ningún minuto de silencio, "es más, cuando los mismos funcionarios de la Generalitat han intentado poner un minuto de silencio, los han amenazado con sancionarlos".

Cristina Pardo cuenta que los representantes del PP han dicho que han decidido no aplaudir "porque algunos representantes de las víctimas se han referido a Carlos Mazón como 'asesino'". "¿Qué esperan? ¿Que le echemos pétalos de rosa cuando vaya al funeral de Estado?", responde Martínez. "Nosotros tenemos las manos manchadas de barro y él las tiene manchadas de sangre", concluye, "eso le perseguirá durante toda su vida".

"Hemos conseguido el primer paso, que es la dimisión", señala Ernesto, "y, ahora, suma y sigue. Esto no ha acabado". "Vamos con Mazón a prisión y todo el Consell dimisión, claro", concluye, "si el cap del Consell no vale, todos los demás están de más".

