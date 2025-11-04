Silvia Taulés desvela que Miguel Ángel Revilla sale en las memorias de Juan Carlos I: "Le contesta a todo lo que ha dicho"

Ya se conocen algunos fragmentos de las memorias del rey emérito. En las mismas, por ejemplo, se lamenta de no haber tenido libertad. Además, como ha contado la periodista de 'Vanitatis', también responde al expresidente cántabro.

Este miércoles, en Francia, verán la luz las memorias del rey Juan Carlos I. Para analizar un poco más la publicación, Más Vale Tarde conecta con la periodista de 'Vanitatis', Silvia Taulés. Cristina Pardo indica que a ella le ha llamado mucho la atención un fragmento en el que el emérito se lamenta de no sentirse libre.

"Eso lo dice mucho y lo dicen todos sus amigos y asesores, que nunca ha podido ser libre", indica Taulés. La periodista recuerda que, durante su reinado, el emérito "se escapaba mucho" y sus escoltas, en muchas ocasiones, debían perseguirle con motos.

La periodista expone que también suele quejarse mucho sobre no tener libertad la reina Letizia. "En los veranos siempre dice que ella no tiene vacaciones, que no tiene libertad... al final es una jaula de oro que no a todos les gusta", reflexiona Taulés. Silvia, además, desvela, en exclusiva, que Miguel Ángel Revilla sale en las memorias del emérito. "Le contesta a todo lo que ha dicho", afirma, "para que se vaya preparando".

La Casa Real, por su parte, ha dicho que no tiene "nada que decir" sobre la publicación. "No suele, precisamente, comentar absolutamente nada, pero, en este caso, llama la atención", expone Iñaki López. "Sabemos que en privado su hijo le pidió que no escribiera las memorias", apunta Taulés.

