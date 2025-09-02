Cristina Pardo, muy crítica con la concentración ilegal frente a un centro de menores: "Es obsceno el oportunismo político de Vox"

El partido de ultraderecha ha convocado una concentración frente al centro de menores no acompañados del distrito de Hortaleza. La misma ha sido prohibida por parte de la Delegación de Gobierno.

El pasado fin de semana se producía una agresión sexual a una menor en las inmediaciones de un centro de menores inmigrantes del distrito de Hortaleza, en Madrid. "Tras la agresión, dos encapuchados pegaron a dos inmigrantes en los alrededores del centro", explica Cristina Pardo.

Tras este suceso, Vox habría convocado una concentración en las puertas del centro, pero, como expone la presentadora de Más Vale Tarde, "la Delegación de Gobierno la ha prohibido". A pesar de la prohibición, el partido de ultraderecha mantiene que va a llevarla a cabo.

El centro está "repleto" de policías, como explica Javier Bastida, "y, desde las tres y media de la tarde no se les permite la salida a los menores a la calle por si pudiera haber algún incidente". Beatriz de Vicente considera que el joven que ha cometido la violación "debería estar en un centro con medidas más restrictivas porque tiene una peligrosidad criminal alta".

"Tenemos un problema que afecta a unos pobres chicos que están en una situación de necesidad y desamparo", añade la abogada. De Vicente apunta a que el hecho de que ese chico esté en un centro de menores no acompañados provoca que se estigmatice a jóvenes que no tienen "nada que ver".

"Me parece obsceno oportunismo político que demuestra Vox en todos estos casos", señala Cristina, "aún a riesgo de provocar un 'incendio'". "Buscan un incendio", responde Antonio Maestre.