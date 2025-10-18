Israel recibe el cadáver de Eliyahu Margalit, un hombre de 75 años asesinado por Hamás en los ataques del 7 de octubre

Los detalles La Cruz Roja ha sido la encargada de recoger el cuerpo del rehén, exhumado horas antes, en la Franja de Gaza, cuyos efectivos se han ocupado de trasladar el cuerpo a autoridades israelíes.

En los últimos dos años, la entrega de rehenes israelíes por parte de Hamás ha sido un tema polémico. Recientemente, Hamás entregó el cuerpo de Eliyahu Margalit, un rehén israelí de 75 años asesinado el 7 de octubre de 2023, a la Cruz Roja en Gaza. Margalit fue secuestrado durante un ataque de milicias gazatíes que dejó casi 1.200 muertos y 251 rehenes. Su hija, Nili, también fue secuestrada, pero liberada en noviembre de 2023. El acuerdo entre Israel y Hamás estipulaba la entrega de 48 rehenes, pero Hamás aún no ha completado el proceso debido a la complejidad de recuperar cuerpos entre escombros. Hamás asegura su compromiso con el acuerdo y exige que Israel cese violaciones y permita la entrada de ayuda humanitaria.

Durante los últimos dos años, desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza y los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, la entrega de rehenes israelíes que han permanecido en cautiverio en territorio palestino ha sido uno de los temas que más polémicas han suscitadoy por el que finalmente se ha llegado a un acuerdo.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica entregaba en la noche de este viernes los restos de otro rehén en un ataúd a un convoy de la Cruz Roja en la Franja de Gaza, cuyos efectivos se han ocupado de trasladar el cuerpo a autoridades israelíes.

De su lado y tal como se había estipulado, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado".

El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa ha identificado a este hombre como Eliyahu Margalit, de 75 años. "Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", han anunciado en un comunicado desde la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos). "Fue secuestrado de los establos de Nir Oz (una comunidad agraria próxima a la frontera con Gaza). Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto", sostienen.

Será recibido en una ceremonia militar

El féretro será trasladado próximamente a Israel, donde "será recibido en una ceremonia militar dirigida por un rabino de las FDI" antes de ser trasladado al Centro Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Salud. "Una vez finalizado el proceso de identificación, se notificará formalmente a la familia (...). El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cejará hasta que se recupere el último", ha agregado la oficina del primer ministro, instando a la ciudadanía a "abstenerse de difundir rumores e información no oficial y no verificada".

Por su parte, la hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023. El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve (diez, de confirmarse este último) de los 28 fallecidos.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Durante la entrega del cuerpo, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, aseguraba que al entregarlo el grupo demuestra que "mantiene su compromiso de implementar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza". Asimismo, ha dicho que "seguirá trabajando para completar todo el proceso de intercambio" de prisioneros. No obstante, ha agregado que seguirá exigiendo "a todas las partes que presionen" a Israel para que cumpla con el acuerdo "y cese sus violaciones, incluidas las matanzas diarias" y las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria.

