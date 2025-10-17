Iñaki López, sobre Aznar: "Es uno de los políticos más mentirosos que hemos tenido que sufrir en España"

El expresidente popular ha hablado en un documental sobre algunos momentos polémicos de su legislatura, entre ellos los atentados del 11M. Aznar ha insistido en que su gobierno siempre dijo la verdad.

José María Aznar ha participado en el documental 'La última llamada', emitido en Movistar. Como indica Cristina Pardo, "es una entrevista a los expresidentes del Gobierno y Aznar habla de algunos asuntos polémicos de su mandato".

El expresidente popular, sobre los atentados del 11M, "insiste en que su gobierno siempre dijo la verdad". "Tengo la sensación de que ha repetido tantas veces la misma mentira que acaba por creerse sus trolas", afirma Iñaki López, "y en ello vive, pero tiene más porque es uno de los políticos más mentirosos que hemos tenido que sufrir en España".

El presentador indica que no solo se refiere al 11M sino también al Yak-42 o a la guerra de Irak que, como recuerda López, "fue fundada en la presencia de armas de destrucción masiva cosa que luego no se encontró".

Sobre sus errores, Aznar, en el mismo documental, afirma que "se reconocen cuando ya se sabe la historia". "Cuando estás en la historia y te están diciendo lo contrario, entonces ¿qué quiere que diga?", indica. Y, añade: "Ese tipo de razonamientos me parecen inútiles".

