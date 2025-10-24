La gira ultra de Vito Quiles causa un nuevo encontronazo entre simpatizantes y detractores: "¡Fuera fascistas de la universidad!"

¿Qué ha pasado? Los congregados en pro de la bacanal ultraderechista no han dudado en reírse de quiénes condenaban sus mensajes e incluso del centro educativo. También han cantado 'Cara al Sol' y han alabado la figura de Franco. Todo ello frente a la pasividad de la Policía.

Vito Quiles, siguiendo el estilo de Charlie Kirk, llevó su gira de provocación ultraderechista a Málaga tras comenzarla el 16 de octubre en Barcelona. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, su acto generó enfrentamientos entre sus seguidores y detractores, a pesar de la prohibición del centro. Quiles y su grupo, ajenos a los mensajes fascistas que coreaban, ensalzaron figuras como Franco y Primo de Rivera. La policía, presente, no intervino mientras los ultras, arropados por Quiles, gritaban consignas nacionalistas. En actos previos en Granada y Sevilla también se vivieron tensiones, aunque sin alcanzar los disturbios de Barcelona. Los contramanifestantes siguen firmes en su rechazo al fascismo en España.

Como si de un artista se tratara y al más puro estilo Charlie Kirk, Vito Quiles recalaba este viernes en Málaga con su gira ultra que dio comienzo el pasado 16 de octubre en Barcelona para provocar y seguir manteniendo viva la llama de la polarización. El acto del ultraderechista provocaba el enfrentamiento entre sus simpatizantes y algunos detractores que no dudaban en acudir a las puertas de la Facultad de Derecho de la Universidade de Málaga (UMA) para reventar el acto.

De poco ha servido que el propio centro educativo prohibiera esta nueva bacanal ultraderechista. Quiles y sus compinches, la mayoría de edades muy alejadas a los mensajes fascistas coreados en el lugar, han vuelto a dar la nota alabando a figuras como Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera y coreando lemas y canciones, como 'Cara al Sol', cuya importancia, seguramente, ni comprenden. Pero todo vale a la hora de agitar el avispero.

"¡Fuera fascistas de la universidad!", gritaban los otros jóvenes a la cara del agitador ultra, mientras los congregados, los que siguen a Quiles, no han dudado en hacer lo que les daba la gana, como reírse de los contrarios o incluso de la propio universidad. Todo ello frente a la pasividad de la Policía allí presente. "¡Rojo, cabrón, España es tu nación!", gritaban los ultras junto a un Quiles ensalzado y arropado con la bandera de España.

Ya en sus anteriores actos en Andalucía, en Granada (Facultad de Derecho) y Sevilla (Universidad Pablo de Olavide), se vivieron momento muy tensos entre los seguidores de Quiles y las personas en contra de los encuentros organizados por el agitador. No tanto como en Barcelona, donde se llegaron a producir auténticos disturbios. Otro acto donde tampoco contaba con la autorización de la universidad.

Lo que está claro es que los contramanifestantes, que han estado presentes en todas y cada una de las citas de Quiles, no pararán para dejar clara una única premisa: en lo que España sí está unida es contra su fascismo.

